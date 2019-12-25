台中市政府教育局25日舉辦「2019年亞洲大洋洲青少年暨青壯年飛盤錦標賽」表揚活動，表彰中華青少年代表隊奪得青少年男女組雙料冠軍；教育局長楊振昇表示，選手為台中爭光，樹立最佳城市外交，這次奪得兩面金盃是選手汗水與淚水交織的成果。

楊振昇表示，首屆「2019年亞洲大洋洲青少年暨青壯年飛盤錦標賽」，12月13日至12月15日在菲律賓舉辦，青少年女子組參賽國，包括中華台北、菲律賓、澳洲及紐西蘭4國，中華女將榮獲金盃；青少年男子組有中華台北、菲律賓、日本、紐西蘭、香港及澳洲6國參賽，選手們一路過關斬將，以10比8獲得桂冠。

教育局指出，參賽選手來自台中市長億高中、惠文高中及國立台灣體育運動大學，今年8月在長億高中展開集訓，接受教練張榮升及林仲天指導，除了磨練個人體能與肌耐力，也培養團隊默契；期勉中華小將再接再勵，持續精進，再創高峰！

(中時 )