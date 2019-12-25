總統蔡英文今日在電視政見發表會中，主打財經政績牌，在第一段申論中闡述台灣經濟表現，並提出未來經濟願景。蔡英文表示，2016年提出的經濟發展新模式，現在要推出2.0版，將有6大目標：

第一，全力落實這一波投資潮，所帶來的兆元投資，這些投資將帶來強勁的成長動能。投資台灣3大方案，以及境外資金回來，2020年預計總投資會破兆。再加上半導體大廠擴建，AIoT、AI及5G等建設，還有綠能、前瞻、都更，還有金融業升級等計畫，預計會帶來高達6兆的投資。未來，台灣絕對是投資大爆發，也將會有強勁的成長動能。政府也要強化AIoT、AI跟5G的應用，將台灣打造成為「亞洲高階製造及研發中心」。

第二，要全力發展綠能產業，讓台灣成為亞洲綠能產業的領頭羊，也讓台灣成為「綠色供應鏈」最重要的核心。

第三，適度放寬金融法規，開放更多的財富投資的商品，引來更多的金融人才，吸引更多資金到台灣，把台灣發展成為「亞洲金融資金調度及高階資產管理中心」。

第四，成立「國家融資保證」的機制，解決融資及財務的困難，順利完成重大的投資計畫。

第五，用更好的制度，吸引更多國內外優秀人才，集結在台灣。

第六，不僅促進經濟發展，更要進一步落實分配正義，讓經濟發展的果實，全民都可以一起共享。除了加薪減稅，強化長照幼托，我們還要透過更多元的社會照顧，來減輕生活負擔。

(工商 )