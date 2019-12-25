台灣鋼鐵集團旗下扣件、線材大廠春雨工廠25日舉行70周年慶祝會暨春雨紀念館落成典禮。

活動以「雄獅再起、雋永百年」為主題，董事長林輝政表示，自從台灣鋼鐵集團進駐後，對春雨營運績效的改善有目共睹，不僅調整各集團公司的定位，發揮集團產銷綜效，重新擦亮春雨招牌，面對全球化時代的來臨，更將以台灣為據點布局全球通路躍向國際，實現「世界級建築扣件大廠」與「世界級高端扣件大廠」二大願景目標，並誓言向百年企業邁進。

70周年慶活動由林輝政主持，邀請到經濟部部長沈榮津、行政院政務委員龔明鑫、行政院南部中心執行長陳政聞、工研院董事長李世光、中鋼董事長翁朝棟、春雨創辦人之一李春堂與春雨歷任董事長，以及主要銀行團代表等貴賓均出席。

林輝政於致詞時表示，七十年前李春雨先生創辦了春雨公司，是台灣第一家螺絲工廠。之後的春雨在李春雨、李春堂兄弟二人一起打拼，逐步擴充規模的帶領下，堪稱是「台灣螺絲之父」。因此他感恩一路走來打拼的員工，相互扶持的夥伴、客戶，以及支持春雨的所有股東。

(工商 )