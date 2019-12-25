兆豐銀行減碳有成 獲頒「經濟部節能標竿銀獎」。經濟部為鼓勵節約能源績效卓著的企業及推動能源教育標竿的學校，特辦理表揚選拔作業，選出節能標竿單位，由於兆豐銀行推動更新空調及照明有成，節能減碳成效佳，因此兆豐銀今年拿下經濟部節能標竿銀獎。

由於溫室氣體所造成的全球暖化現象日益嚴重，經濟部該獎項是希望藉由獲獎單位持續擴散節能標竿成功經驗，帶動全國各界投入節能工作，攜手打造永續低碳社會。對此兆豐銀積極配合節能減碳政策，自2017年起導入ISO14001環境管理及ISO14064溫室氣體盤查，透過管理制度的運行及設定環境改善目標來執行。

以兆豐銀總行吉林大樓為例，近年來辦理汰舊更新空調設備、更新高壓變電設備、更新照明設備為LED燈具等節能措施，已大幅降低大樓用電量，107年總用電量較106年減少11.02％，成果豐碩，因而榮獲此獎項肯定。

兆豐主管對目前各項節能減碳措施的成果，今年度已接連獲得行政院環境保護署頒發「108年綠色採購及綠色消費推廣績優單位」、第二年榮獲「台北市節能領導獎-工商產業甲組優等獎」以及榮獲台北市政府環境保護局「民間企業及團體綠色採購績優獎」等，顯示在CSR領域的推動環保綠能表現上，已獲得實質肯定。未來，兆豐銀行將持續從綠色金融服務業角度出發，與消費者一起落實節能減碳，以行動來推行環境管理。

(工商 )