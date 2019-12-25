為落實消費者保護暨推動公平待客原則，合作金庫銀行正式成立「消費者保護暨公平待客推動委員會」，並於今（25）日董事長雷仲達率領高階管理階層與所有業務管理單位的主管進行啟動暨宣誓儀式，雷仲達長表示，推動公平待客原則應由上至下，每一位主管都應以身作則，擔任火車頭的角色。

雷仲達希望透過該委員會成立，能帶動員工群起效尤的正向文化，他亦強調希望藉由專責單位的成立，聚焦於消費者權益保護和提升客戶服務，並使合庫更致力提供讓客戶感到適切與周到的金融服務，為客戶提供更好、更強的保障，並以實際具體的行動來履行合庫銀行對客戶的承諾。

合庫主管說明，為確保穩健經營與永續發展，並增進金融消費者信心，合庫過去已作了相當多努力，於105年3月及4月依據金管會公平待客原則所定的9 項原則及5 項執行層級，陸續訂頒「公平待客原則政策」及「公平待客原則策略」，提升員工對於金融消費者保護認知及金融消費者保護相關法規遵循，並建立重視金融消費者保護的企業文化。

現在則進一步成立「委員會」組織架構來強化執行，合庫將對此期許能夠持續以公平待客原則為企業文化的核心，使之成為整體共同遵循的價值體系與行為準則，以達到合庫銀行作為區域指標性銀行，在保障消費者權益方面向上提升與優化的目標及宗旨。

雷仲達就任以來，特別重視消費者保護暨推動公平待客的理念，並且積極運用金融科技以強化服務品質，除於107年度上線智能客服，大獲好評，今年年初更責成專責單位針對客訴案件的處理流程進一步優化，不僅改善客戶申訴案件的處理與回覆流程，並加強營業單位對於服務的考核與訓練，迄今客戶申訴的案件已大幅減少，接下來合庫更將透過「消費者保護暨公平待客推動委員會」的運作，來加速合庫在客戶權益保障領域的提升。

(工商 )