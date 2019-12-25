國民黨總統候選人韓國瑜，雖民調屢屢落後，卻擁有一眾堅不可摧基層支持者，韓粉們更在各場造勢展現強大向心力。有力挺總統蔡英文的「英粉」網友，試圖想混進韓粉群組，卻慘遭識破踢出，讓他忍不住大喊：「可惡！才剛剛混進去就被踢掉了。」

網友在PTT論壇發文《台北好朋友LINE群組現在好激動》，大罵：「可惡！才剛剛混進去就被踢掉了走錯洞了嗎？」文章一出，引發熱烈討論。

有人回道：「我以前也加入過類似的群組，想說進去看戲一下，不過後來他們怕有蟑螂混進來，就開了一個表單要你填PTT的ID，把你的LINE帳號跟PTT帳號作連結，我不太想洩漏自己個資一直沒填，不久後就被踢掉了。不過我覺得比較好笑的是他們還有分工作群跟聊天群，在工作群裡面聊天還會被罵。」

其他網友則紛紛留言：「人家組織很嚴明的，外人很難混進去的。就算混進去只要有一點走漏風聲就會被揪出來」、「你等一下也要被踢掉了」、「這個群組用蔡英文頭像幹這種事」、「哈哈哈」、「不好笑，想帶風向？」

PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)