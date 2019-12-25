幼兒園孩童與可愛「雪人杯杯」合影留念。（平鎮分局提供／邱立雅桃園傳真）

平鎮警分局耶誕節中午接待30多名可愛的聖誕小天使前來歡樂轟炸，模樣可愛的小天使們，除了向辛苦的警察叔叔阿姨們報佳音外，也帶來自編的舞蹈，超萌俏皮的動作，瞬間融化了大家的心，分局長李建民也準備了豐盛的歐式自助餐，讓辛苦執勤的員警與小天使們在警局吃耶誕大餐。

李建民表示，日前接獲轄內幼兒園的申請，想在25日耶誕節當日前來分局報佳音，為了一起歡度佳節，各派出所也邀請了轄內弱勢家庭的小朋友們，共襄盛舉。當日中午分局4樓禮堂瞬間湧入30多名可愛的小天使們，也讓接待的員警們忙得不亦樂乎。

小天使們除了吟唱祝福詩歌、帶來自編舞蹈外，也齊心協力利用環保紙杯做了一個大雪人送給平鎮警分局，幫辛苦執行選舉專案勤務的波麗士們加油打氣，看著小天使們可愛的模樣，也讓辛苦執勤的警察同仁們，瞬間忘了辛勞。

平鎮警分局也準備了豐富的歐式自助餐點，讓辛苦的同仁與小天使們共進午餐，一起享受美食。過程中李建民也提供多份精美小禮物有獎徵答，讓來報佳音的小天使們有吃又有拿，開心的小天使們離開前大聲地感謝平鎮警分局警察叔叔、阿姨的協助幫忙，頻頻說道：「下次還要來！」讓負責辛苦接待的同仁露出會心的一笑，活動圓滿畫下句點。

(中時 )