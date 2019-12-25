中火2機組遭廢證，行政院發言人Kolas Yotaka今天表示，推動能源政策的轉型、改善空汙，絕非兒戲，發電與否更不能被拿來當成政治籌碼。她並說，台中市長盧秀燕多次表示空氣變好，卻廢止中火2機組運轉許可，立場前後矛盾；若刻意在選前顛倒是非實在大可不必。

Kolas表示，台中市府片面繕改公文、修正減汙截止日期、還誤解行政程序法，令人遺憾。推動能源政策的轉型、改善空汙，絕非兒戲，發電與否更不能被拿來當成政治籌碼。台中市政府在盧市長上任後多次對外發表空氣已變好等言論，卻在選前以保護人民健康為由廢止中火2機組的運轉許可，不但前後矛盾，也令人匪夷所思。

政院指出，政府施政以保護人民生命財產安全為最高指導原則，推動能源轉型的立場從不改變，即減少空汙、穩定供電、保護環境。中部地區空汙原因多元，但政府逐步改善空汙已見成效，若刻意在選前顛倒是非實在大可不必。減汙供電實在需要中央與地方聯手合作，無須刻意製造政治衝突，因此我們支持台電尋求合法的途徑尋求救濟。但政府穩定供電，減少空汙的立場不會改變。

(中時 )