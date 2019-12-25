中和(1439)及如興(4414)今天舉行聯合法說會，這是最後一次兩家公司舉行聯合法說會，因為如興在12月初宣布間接出售子公司中和羊毛，國揚集團旗下漢神資產接手中和。如興董事長陳仕修今缺席，由如興副總徐仲榮和中和發言人蔣中緯共同主持。如興副總徐仲榮表示，明年如興的營收將會增加，也將調整客戶結構，如興在今年取得美國零售端的牛仔褲服務商─Nanjing USA 52.8%的股權，年銷售額約美金2億元。今年前三季如興營收為119.4億元，第三季因為併入Nanjing USA營收，使單季營收創今年新高，至於第四季，因受到季節性的旺季影響，也不會太差。

Nanjing USA成立於2006年，主要業務是銷售牛仔褲給美國大型零售商，旗下最大客戶是全美最大的零售商沃爾瑪（Walmart），年銷售量超過2500萬條牛仔褲，品項以年輕族群為主。徐仲榮表示，明年如興的大客戶結構會有所調整，目前Levis的營收占比達3成排名第一，如興在加深和沃爾瑪（Walmart）合作後，未來Walmart的營收占比可望提升，今年Walmart營收占比僅約6%，未來不排除可能向Levis看齊。

如興今年的毛利率也以第三季表現最佳，達14%。徐仲榮表示，希望此一趨勢能延伸到明年，有利於明年毛利率提升的因素包括:客戶結構調整，新客戶的加入；而不利於毛利率的因素則有占產能近8成的柬埔寨，每年人工成本上揚約10%。

目前如興牛仔成衣年產能9000萬件/年，客戶遍及歐洲、北美、日本及中國。全球有29個生產據點、3萬名以上員工，行跨中國、東南亞、非洲與中美洲。中國超過4,000位員工，專注於複雜度高之丹寧單品；東南亞超過2.2萬位員工，負責大型訂單銷往歐美；非洲超過2600位員工，負責大型訂單銷往歐美；中美洲超過100位員工，負責供應北美市場持。

至於中和，應出口七堵區土地入帳，今年前三季EPS達9.97元，明年股利如何發放，要等到明年2月17日臨股會的董事會後才會確定。

(時報資訊)