連鎖餐飲集團六角（2732）「APEC亞太拓展計畫」策略再下一城，今（25）日宣布攜手日本「玉」拉麵集團旗下Good Standard公司，正式授權「Chatime日出茶太」品牌代理權，合力拓展日本福岡珍珠奶茶市場，目標瞄準2020東京奧運期間在日本開設第50家門市。

六角旗下主力茶飲品牌「Chatime日出茶太」品牌近年加速全球版圖布局，今年推出「APEC亞太拓展計畫」，以台灣出發、在歐美發揚光大，並立足亞洲、揮軍印尼、菲律賓、澳洲、馬來西亞等地，目標將在地發芽的「珍珠奶茶」美食昇華為精緻飲食文化，推廣至全世界。

其中，「Chatime日出茶太」2017年11月進軍日本市場後穩健布局，截至去年底共有9家店。隨著今年日本掀起珍珠奶茶風潮，六角透過關東、關西地區代理商強強聯手合擊，以單月1.5店的高速展店，成為目前全日本拓店最快速的手搖茶飲品牌。

六角董事長王耀輝表示，珍珠奶茶近期在日本及東協國家帶動熱潮，「Chatime日出茶太」作為先進市場者，已打下良好經營根基，才能以迅速展店策略坐穩市場龍頭品牌。看準市場發展潛力仍強，並瞄準2020東京奧運觀光人潮，能趁勝追擊持續展店、提高營運動能。

六角此次攜手日本神奈川知名的「玉」拉麵集團，將「Chatime日出茶太」帶入福岡地區。「玉」拉麵為日本優質餐飲集團之一，2008年推出首個拉麵品牌「蘸面玉」，短短11年已在東京及海外發展成長，集團旗下目前共有6個拉麵品牌、16家店鋪。

王耀輝表示，「玉」拉麵擁有豐富的餐飲經營經驗，也提供全面服務體驗，對於品質要求非常細膩。結合日出茶太在連鎖手搖飲業的豐富經驗，雙方對進駐日本福岡市場深具信心，目標在2020年至少開設10家店，將全日本店數拓展達50店目標。

(時報資訊)