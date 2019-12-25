台股12月以來頻創新高，站上12,000點大關，在市場看好後市與台股擁高殖利率優勢下，吸引國際資金不斷加碼，外資持股屢創新高，ETF也連帶受惠，規模與受益人數雙雙續創新高，配息型ETF更是受投資人青睞，隨著國人對退休理財愈發重視，高股息ETF也躍居市場主流，最具代表性、並有國民ETF之稱的元大台灣高股息ETF（0056）受益人數也在近期突破17萬人，寫下台灣單檔ETF受益人數新高紀錄。

受惠主管機關開放、投信業者積極推廣ETF市場朝多元發展，台灣ETF發行環境與市場交易機制健全、成熟，法人、投資人對ETF接受度提升，2019年ETF占台股整體成交比重平均已來到10.21%，較2012年的1.3%大幅提升，顯示不斷創新的ETF市場，受到國人認同，並於台灣資本市場版圖占有一定重要性與指標性。

目前台股ETF掛牌檔數達21檔（不含槓桿、反向型），皆規劃配息機制，不僅吸引國內、國外法人投資，更吸引大量投資人轉向指數化投資，而配息型又以元大台灣高股息ETF（0056）最受投資人青睞，截至2019年11月受益人數為17.3萬人，相較於2016年底5.3萬人，成長幅度近230%，占比更逼近整體受益人數的20%，相當於每5名ETF投資人，便有一人看好並持有元大高股息ETF。

台灣第一檔ETF為2003年發行的元大台灣50 ETF（0050），正如美國第一檔發行的SPY（追蹤美國最具代表性指數：標普500指數），到了2007年元大投信再度與台灣證券交易所、富時羅素指數公司（FTSE Russell）合作，發行元大台灣高股息ETF，當時也正因為台灣證券交易所觀察到全球高股息ETF發展開始興起，因此編制台灣高股息指數。

根據計，全球高股息ETF發展大概自2003年以來，規模與檔數逐漸成長，2006年時突破100億美元規模，截至2019年9月底規模達2253億美元，較2006年底成長約18倍。相較之下，元大台灣高股息ETF自2007年上市時規模新台幣35億元，成長至今年11月底規模達新台幣309億元，成長幅度約800%，預期未來仍有持續增長空間。

(時報資訊)