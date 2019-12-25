在台灣，多數小孩在0~6歲成長期經常託人照顧。雙薪家庭的父母白天忙於工作，無法與孩子玩在一起，即使晚上回家，仍得處理一大堆雜務家事，不只勞心勞力，更無情地占去了與孩子共處的時刻。

而0~6歲的孩子正處於成長的關鍵期，除了渴望與父母建立起親密的關係以外，安全感與幸福感的建立，以及學習動機的強化，都在這段黃金時期急速發展，身為父母即使再忙，也應該盡一切所能騰出空閒時間陪伴孩子，成為他們成長道路上的一盞燈塔。

家事小細節，無形中啃食你的休閒時間

不過這些繁瑣待處理的家事，往往成為和孩子相處的一大阻力，父母回到家後忙著煮飯、打掃、洗碗、洗衣服…等，雖然孩子就在附近玩耍，卻無法有融洽的情感交流，造成陪伴事倍功半的效果。

繁雜的家事讓下班後自己的時間少之又少，無法好好陪孩子

日立AI洗衣科技，如媽媽般聰明洗衣，為你節省大半時間

諸多家電品牌為解決父母們這類無解的家事難題，紛紛研發並推出高科技家電產品，為的就是能夠聰明有條理地處理家務，節省爸爸媽媽花費在這上面的時間，有更多餘力可以陪伴孩子遊玩，甚至享有自己的喘息時間。

日立AI洗衣科技，只需動動手指，洗衣好輕鬆/圖片由日立提供

日立全新滾筒洗脫烘衣機，能夠幫助回到家已疲憊不堪的父母解決洗衣煩惱，全新搭載9項AI智慧感測裝置&洗劑自動投入功能，你只需要將洗衣精、柔軟精全數倒入對應的洗劑盒，再將髒衣物丟進洗衣機即可，就是這麼簡單，9項智慧感測裝置就會全自動幫你進行洗衣偵測，從衣物量多寡、水溫、水質軟硬度的判斷，精準控制並投入適量的洗衣精、柔軟精，洗程中也能判斷衣服髒汙度，必要時會自動延長洗衣時間徹底洗淨髒汙，脫水時也能依出水狀況調整運轉時間，繁瑣洗衣細節通通交給日立AI洗衣科技就對了，達成「他很智慧，讓你可以很輕鬆」的目的。此外，大家最重視的除螨抗過敏部分，日立獨家抗螨行程，以高溫風殺螨，再利用大水流帶走過敏原，讓你們家的小寶貝穿上洗淨後的衣物，身上不再有紅紅癢癢的感覺。

如此一來，除了衣物加倍清潔以外，還可立即節省洗衣服的1~2小時，將這些寶貴的時間用來陪伴孩子遊玩，說故事給孩子聽，或是追追劇、聽聽音樂讓自己喘口氣，都是更明智的選擇。善用科技產品不只是公司企業需要，未來也將會是幫助小家庭處理繁雜家務的得力助手。

(中時電子報)