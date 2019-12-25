民進黨立法院黨團打算12月31日處理《反滲透法》，親民黨發言人于美人昨受訪怒嗆，難道媽祖、玄天上帝去對岸交流也要認定是共諜嗎？蔡總統應該說清楚。對此，蔡英文總統今出席總統電視政見會後受訪表示，大家應該坐下來談具體條文，看哪條文牽涉到玄天上帝、媽祖，那就好好來處理，相信大家實實在在討論，立法院有時間足夠處理。

民進黨立院黨團立推《反滲透法》，引發各界反彈，蔡英文總統今總統電視政見發表會提到，要反對《反滲透法》可以，但請指出草案中哪個一個滲透的行為是不需要禁止？不需要處罰？請具體說明，不要只有空洞形容詞。

蔡英文會後受訪重申，哪些條文有疑慮，大家都可以坐下來討論，訂定相關罰則規範，建立防止中國威脅與滲透機制，相信立法院有足夠時間去處理。

鴻海創辦人郭台銘稱，民進黨若強行通過《反滲透法》，將效法太陽花學運，帶人衝進立法院。對此，蔡英文說，作為一個社會政治人物焦點，他應該有能力把事情說清楚，說服更多人，不必向學生一樣衝到立法院。

(中時 )