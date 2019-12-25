由於東京奧運女足亞洲區第3輪資格賽A組賽事明年2月於南韓舉行，死對頭北韓繼本月的東亞4強決賽再度退賽，讓A組只剩南韓、越南、緬甸3隊。由於亞足聯（AFC）決定不重新抽籤分組，中華隊仍與澳洲、大陸、泰國分在B組，4搶2硬仗完全沒因北韓退賽而得利。

中華隊月中遞補北韓參加東亞4強決賽時，隨行的中華足協副祕書長焦佳弘便已聽聞北韓可能退出東奧資格賽的消息，只是要等AFC最終確認。中華女足日籍教頭越後和男則說，若北韓退賽，分組應該重抽才公平，但無論結果如何，中華隊都要做好備戰工作。

越後的看法有其道理，因為除東道主日本外，女足世界排名亞洲前5的隊伍直接進入第3輪，中華隊、越南、緬甸則經第2輪資格賽出線。抽籤後澳洲、大陸、泰國都分到B組，已經比A組難踢，結果A組首強北韓又退賽，讓兩組的競爭強度落差更大了！

以實力來看，南韓幾乎穩拿A組第1，原本很難摸到分組第2的越南、緬甸，至少有1隊能挺進到最終輪資格賽。B組利多為分組第1在最終輪資格賽碰上B組第2，拿到東奧門票的難度將大為降低，B組第2仍難逃硬仗，不過最終輪碰上南韓而非北韓，算是小利多。而中華隊想拿B組第1，原本就是不可能的任務，設定的目標就是搶分組第2。

東奧女足亞洲區第3輪資格賽B組賽事明年2月3日將於大陸武漢開踢，中華隊首戰超強勁旅澳洲，6日對決地主大陸，9日最後一役遭遇泰國。若能搶下分組前2晉級最終輪，A1 vs. B2、B1 vs. A2將於3月進行主客兩回合決勝，由贏家獲得奧運門票。

(中時 )