陳男則是在16日凌晨時出門，下落不明，被發現時已成一具浮屍。（翻攝照片／莊曜聰台南傳真）

台南新營夫妻離奇命案，檢警初步研判排除他殺可能，但詳細案情仍待釐清。（翻攝照片／莊曜聰台南傳真）

台南新營這起離奇命案，37歲的阮姓女子陳屍在自宅臥室，失蹤的陳姓丈夫卻在距離20外的嘉義海灘上被發現，檢警相驗後發現2人死亡時間相去不遠，現在監視器畫面曝光，阮女15日傍晚5時許回家後就未出門，陳男則在16日凌晨5時許離開住處，期間沒有外人進入，門窗也沒有破壞痕跡，懷疑是陳男失手殺妻後畏罪輕生，但詳細案情仍有待釐清。

阮女與陳男失聯多天後，19日親人朋友到住處找人，才發現阮女已死亡多日，陳男則下落不明，警方循線追查，以手機訊號追車，在北門雙春一帶海堤發現陳男轎車，而屍體前一天下午就在八掌溪出海口的嘉義好美里海灘尋獲，根據穿著判斷應該就是陳男。

但陳男屍體因為已腫脹變形，家屬前來相認時，雖發現左手掌無名指斷指特徵一樣，仍不敢確認，必須進行DNA比對才能確認。

據2人的親友表示，夫妻兩人感情不錯，但阮女與朋友出遊聚會時很少提到兩口子的事情，也沒有感覺相處有異常，而在鋼鐵公司上班的陳男身材高壯，性格脾氣都較為衝動，有次開車時因為起口角就開車亂鑽亂超越，把其他友人嚇出一身冷汗，陳男家屬心情低落，希望相關調查未結束前，外界不要多做揣測，以免對親屬造成二次傷害。

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