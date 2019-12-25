高雄市第一選區立委候選人邱議瑩遭對手國民黨立委候選人王齡嬌指控賄選，繼23日已遞狀控告王齡嬌妨害名譽，及涉違反選罷法意圖使人不當選等罪之後。邱議瑩25日上午再度委託律師到橋頭地檢署遞狀，提出追加告訴及誣告。

邱議瑩表示，她23日向地檢署提告涉及選罷法，並由律師向媒體澄清說明案件事實之後，王齡嬌卻未合理查證仍然執意要案鈴申告，並且發新聞稿再次傳遞不實資訊，嚴重影響她的名譽，也可能涉及誣告罪嫌，希望王齡嬌為了選舉而抹黑造謠的類似行為可以適可而止，不得已只能向司法單位再次提出追加告訴。

邱議瑩說，針對王齡嬌對紙風車的指控，她不但搞錯對手邀演的「台灣鄉村卡車藝術工程」場次的贊助者，還再次抹黑紙風車基金會收受文化部的經費執行選舉邀演。

根據基金會官網的資料，自2015年來，文化部從未贊助過此藝術工程的專案。而邀請此藝術工程演出的候選人無分藍綠、不分黨派，更可見推廣藝術是不分藍綠的普世價值，藝術不應該成為候選人抹黑對手與操弄選舉的工具。

王齡嬌方面，她25日再度向邱議瑩提出誣告，她說，邱議瑩在選前對於選區各宮廟、不特定社團進行選前大撒幣，這難道不是賄選？她質疑法院是民進黨開的，有雙重標準？她呼籲檢調單位即刻介入調查。

(旺報 )