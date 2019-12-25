平和環保今日申請登錄興櫃股票 16:192019/12/25 工商 林燦澤 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（25）日表示，平和環保科技公司（6771）今日送件申請登錄興櫃股票，產業別是其他業。 根據櫃買中心資料顯示，平和環保科技公司成立於民國95年8月間，董事長為吳明陽，主要經營業務是廢污水代處理，送件時資本額為2億7,790萬元。平和環保科技去（107）年業績，營收5億3,797萬元，稅前盈餘1億8,080萬元，每股盈餘3.94元。 (工商 ) #環保 #環保科技 #科技 #中心 #公司 也許您會感興趣 推薦閱讀 愛蘭國小110周年 新建活動中心啟用 17:182019/12/21 生活 山富、應廣上櫃案 過關 04:102019/12/23 證券．權證 櫃買續辦活動 推廣債券ETF 04:102019/12/23 證券．權證 跳蚤市場義賣 歡迎來葫蘆墩文化中心挖寶 14:172019/12/23 生活 楊明市民活動中心啟用集會休閒新空間 16:372019/12/23 生活 院士孔祥重力推AI教育 獲頒一等科技專業獎章 14:222019/12/24 生活 澳洲賣場耶誕促銷惹禍 顧客搶禮券推擠釀10餘傷 18:492019/12/24 國際 今年近50家Ａ股公司申請破產重整 較去年倍增 21:012019/12/24 財經 科技部頒發一等科技專業獎 中研院院士孔祥重推AI獲獎 21:592019/12/24 科技 明達醫今日每股58.8元新上櫃掛牌 08:502019/12/25 財經 財經熱門新聞 7奈米慘輸台積電丟炸彈？ 天王分析師嗆爆三星 - 財經 驚！14奈米恐無法供貨華為？台積電回應了 - 財經 台積電殺完會怎樣？美5大咖驚爆最後結局！ - 財經 封殺華為 這家美企先中彈 - 財經 死敵投3.5兆擺錯重點？ 台積電技術揭驚人內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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