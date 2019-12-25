櫃買中心今（25）日表示，平和環保科技公司（6771）今日送件申請登錄興櫃股票，產業別是其他業。

根據櫃買中心資料顯示，平和環保科技公司成立於民國95年8月間，董事長為吳明陽，主要經營業務是廢污水代處理，送件時資本額為2億7,790萬元。平和環保科技去（107）年業績，營收5億3,797萬元，稅前盈餘1億8,080萬元，每股盈餘3.94元。

(工商 )

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