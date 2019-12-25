距離明年1月11日投票日不到半個月，選戰進入白熱化，是賄選情事發生的高風險期。法務部長蔡清祥25日呼籲全國民眾張大眼睛，只要發現有賄選檢舉，踴躍向檢調機關檢舉，檢調會以最快速度偵辦到底。蔡清祥說，檢舉賄選獎金相當豐厚，法務部去年為了九合一選舉曾編列3000多萬元檢舉獎金，結果檢舉踴躍，法務部編列經費不夠，還請行政院補助支應。

依據法務部資料，去年九合一選舉，法務部原編列3750萬元檢舉賄選選，但因不夠，法務部預算調整挪出472萬，再動用法務部第一預備金500萬，並請行政院核撥第二預備金1201萬8000元，總計5923萬8000元，仍不足支應，因此法務部再向行政院申請動支第一預備金、第二預備金各391萬2000元、620萬，因此總計法務部因應去年九合一選舉查賄，共發出近7000萬元檢舉賄選獎金。

法務部表示，確保選舉結果公平與正義，法務部辦理反賄選工作不停歇，選舉查察部分持續以「嚴查賄選」、「防制暴力」、「阻絕境外資金」、「防制選舉賭盤」、「嚴防假訊息妨害選舉」等5大工作重點為核心。

其中，反賄選宣導則以「查賄成果就是最好的反賄宣導」為原則，呈現當前檢警調廉查賄績效為宣導內容，藉此展現政府反賄決心，並鼓勵民眾踴躍檢舉，共同維護選舉公平性。

法務部長蔡清祥表示，目前正值選戰最後階段之際，他將親自主持第2次全國檢察官視訊會議，了解各地執行成果，並確保各地檢警調廉能確實執行查賄工作。

蔡清祥也呼籲民眾踴躍檢舉賄選，強調無論民眾打電話檢舉、遞狀告發、APP檢舉等方式檢舉賄選，各地檢警調廉都會積極處理。

(中時 )