基隆港務分公司於25日在基港大樓舉辦港區產業暨徵才說明會，並邀請立委蔡適應、基隆市議會副議長林沛祥致詞，並邀航運相關產業的來賓與會。（基隆港務分公司提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆港務分公司於25日在基港大樓舉辦港區產業暨徵才說明會，並邀請立委蔡適應、基隆市議會副議長林沛祥致詞，並邀航運相關產業的來賓與會。（基隆港務分公司提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆港務分公司於25日在基港大樓舉辦港區產業暨徵才說明會，並邀請立委蔡適應、基隆市議會副議長林沛祥致詞，並邀航運相關產業的來賓與會。（基隆港務分公司提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆港務分公司於25日在基港大樓舉辦港區產業暨徵才說明會，並邀請立委蔡適應、基隆市議會副議長林沛祥致詞，並有航港局北部航務中心主任張德義、基隆就業中心主任盛慧中、基隆港務警察總隊主任吳炫逸、臺灣省汽車貨櫃貨運商業同業公會聯合會秘書長李昭功、以及航運相關產業的來賓與會。

蔡適應表示，基隆港郵輪旅客突破百萬，正逐漸轉型為客貨港，感謝港務公司主辦本次以港務為主體的說明會，不只讓公司跟市民有更多互動，也期望促成企業間的合作，提供更多求職管道，吸引優秀人才投入港務相關領域，維持基隆港客運與貨運重要地位。

林沛祥指出，基隆港區從業人員佔基隆市就業人口10％，未來也會有更多大船入港，投入港務領域，做的就是國際級、世界級的工作，祝福在場的朋友都能找到合意的工作，幫基隆加分。

總經理劉詩宗則表示，基隆港的產業活動對基隆市經濟發展及就業機會有很大的影響力，港埠產業急需培養更多不同型態的專業人才，以因應國際市場的變化。為了更完整的呈現航港產業面貌，會中特別安排9家業者向民眾介紹各業別的工作內容。基隆港務分公司在會場精心佈置產業介紹區、意見交流區，並有打卡贈禮等多項互動活動，讓與會者更加認識基隆港，現場民眾開心的寫下對基隆港的期望。

基隆港務分公司的徵才說明會同時提供就業媒合平台，並廣邀業者以及勞動部基隆就業中心參與，計有航運公司、郵輪公司、海運承攬公司、船務代理公司、船舶貨物裝卸承攬公司、驗船協會、船舶日用品供應公司等14個攤位，提供約數十個職缺，洽詢的民眾相當踴躍。

(中時 )