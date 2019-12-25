沈嶸多前年擔任《獨家報導》發行人僅4天，因璩美鳳光碟案代父入獄，出獄後創辦魔法學院，10多年來累積上千信徒。據悉，沈嶸不僅精通命理，對於商品行銷更是在行，在短短2個月內，就將市值750萬元的開運唇密銷售一空，實力驚人。

CTWANT 火線追擊》前合夥人指控 沈嶸黑魔法恫嚇鴨霸搶生意

曾是沈嶸魔法學院合夥人兼學員的黃小姐（黃女）向本刊透露，自己與沈嶸的魔法學院約定合作販售「魔法唇蜜」，擔任命理師多年的沈嶸善於觀察、打探對方身家，凡曾被她作過諮詢的客戶都會先被拉入「貴賓群組」聊天群，再精心挑選某些願意花錢又對自己忠心的貴賓加入「徒兒群組」。

市售價1500元的魔法唇蜜價格驚人，但沈嶸的徒兒群組中卻在2個月內便完售，魔法直銷威力不容 小覷。（圖／翻攝臉書）

群組中主要發布課程或魔法商品等銷售訊息，刺激這些正處人生迷惘之際的貴賓、徒兒們消費，而黃女所販售的開運化妝品主要客源就是這些徒兒。

黃女說，沈嶸會在群組放出魔法唇蜜預售消息，她自己再一個個打電話給貴賓或徒兒，提供優惠方案讓他們大量進貨擔任經銷商。黃女告訴記者，「以市售價1500元的唇蜜為例，每次都以50支為單位起跳，五千支唇蜜在2個月左右便完售，魔法直銷威力不容 小覷」。

學院內的商品因有沈嶸的「魔法」加持，身價瞬間翻漲多倍，仍有信徒願意買單。(攝影／本刊影音組）

對於學員種種指控，沈嶸的經紀人康姐表示：「對於不實指控，老師不予回應，會繼續保持正能量祝福大家。」

魔法學院內陳設許多魔法商品，供前來占卜的客戶購買。（圖／翻攝臉書）

(中時電子報)