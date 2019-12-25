親民黨主席宋楚瑜於今日總統政見會後受訪時，特別提醒蔡英文總統，12月31號立法院審反滲透法時，不可違背程序正義，不可危害百萬台商及家屬、宗教交流人士，讓人人自危，也不要辜負台灣民主價值，民進黨前輩的努力。

宋楚瑜表示，台灣當前面臨22年來最重大的轉折，世界局勢在變，若政黨還不了解，還在內耗內鬥，這會讓人民很難受。宋楚瑜有鑒於此，所以投入大選想要奉獻所學，但很多人拿宋楚瑜選很多次來嘲笑，這讓人很難受。

宋楚瑜認為，上周政見會所提建言，國民兩黨應該都有聽進去。當時兩方陣營即將同於高雄舉辦遊行，屆時恐會見到兩台火車對撞，因此提醒藍綠雙方要約束各自陣營，相信在上周末高雄挺韓罷韓大遊行中，起了一些作用。

宋楚瑜表示，政見會上藍綠雙方都對特偵組重啟與否激烈辯論，但特偵組的偵查，之後也是要由司法來定案。

宋楚瑜也對今日有關小燈泡媽媽的媒體報導，發表看法指出，秦朝末年，劉邦進入關中，與人民約法三章，殺人償命，欠債還錢，但現在的司法，殺人不必償命、欠債不必還錢。公有的財產被A掉，還能趴趴走。宋楚瑜說，司法部不只是點的改革，而是整體的面的改革。

(中時 )