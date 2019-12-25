44歲「文青女神」陳綺貞今(25日)被周刊爆料有新戀情，但新歡隨之被起底已婚，還有兩個小孩，使誤被貼上小三標籤的陳綺貞十分錯愕。而她過去和音樂人鍾成虎愛情長跑16年沒結果，當年問她不婚主因，她語帶玄機表示：「兩人必須不結婚也能過得好，才會考慮結婚」，讓媒體聽了一頭霧水。

陳綺貞過去和男友鍾成虎交往10多年，去年陳綺貞開唱左手無名指戴戒指，一度引發秘婚質疑，今年5月陳綺貞投下震撼彈，宣布與鍾成虎分道揚鑣，兩人相識18年，「二年多前，我們的感情選擇了彼此都覺得更好的階段，昇級成更好的友誼」，16年愛情畫下句點。

低調的陳綺貞平時不愛談私事，2012年被問愛情觀，陳綺貞倒吸一口氣不知如何回應，認為自己不算小女人，也沒有大女人主義，自己時而獨立，時而也能體會相處樂趣，又問她何時會結婚，她認為好的關係是不結婚也能很好，才會考慮結婚，因為如果為了期待，或為了結婚而結婚，等真的踏入婚姻，會更容易幻滅。

(中時電子報)