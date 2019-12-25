2019年對於日本人來說是非常重要的里程碑，除了新年號「令和」的公布外，生活消費面上，日本政府為推動無現金支付方式而推出高度優惠，加上大幅調升的8%或10%消費稅增長政策，促使日本消費者與旅日遊客消費更加精打細算，同時也提高了購買高單價商品的興趣。

日本樂天市場針對2019年站上購買和預訂數據中進行統整分析，預測2020的日本三大新潮流，即將帶領消費起飛：(1)東京奧運帶動日本整體經濟、旅遊與消費；(2)5G的普及發展加速，物聯網軟硬體需求提升；(3)迎接AI世代，「程式學習」將編入日本五年級小學必修課綱，網路、語言學習等相關領域產品，更將受到矚目。

日本樂天市場針對2019年站上購買和預訂數據中進行統整分析，連結未來趨勢，預測明年2020年的重要新消費意識：如因東京奧運應運而生的日本旅遊潮即將飆升到最高峰，樂天旅遊、戶外露營用品銷售將大幅提升；5G相關的高單價的家用電器及3C產品將大規模問世、能夠促進孩童成長的程式學習玩具將受到日本人青睞；同時，健康意識、放鬆自我、舒緩疲憊身心靈產關注度也將被推升至最高點。

台灣樂天市場也觀察到消費者準備迎接2020東京奧運熱潮、及即將掀起的5G熱浪，帶動站上「4K電視」、「3C家電」、「高單音響」等關鍵字搜尋量較去年同期成長3成，也比去年度銷售量增加40%；2020熱門趨勢第二名為能夠增進孩童的解決問題思維的「程式學習玩具」，較去年同期成長20%。而因為科技快速進步，在高壓環境下皆需要耗費更多精力融入科技與環境，相關健康養生、放鬆生活身心的商品儼然成為熱潮，銷售量持較去年同期激增18%。

2020東京奧運迎商機 高單3C科技成熱門新趨勢

日本近期因消費稅增漲，高單價商品出現搶購熱潮，加上東京奧運即將於2020年熱烈展開，除日本政府將全面推動有線電視4K、8K化，將四年一度的運動盛事通過高畫質設備轉播全國，台灣樂天市場也觀察到，因應明年的東京奧運及5Ｇ浪潮，站上「4K電視」、「AI家電」相關產品需求增高，銷售量較去年同期成長4成；且消費者所追求的不僅是視覺饗宴，高規格音響設備也可望在明年奧運同步成長2倍，預計在2020年帶動新一波的設備升級浪潮。

2020掌握智慧商機 讓下一代贏在起跑點

近年來，教育界興起一股「STEAM」熱潮，即是指融合科學（Science）、技術（Technology）、工程（Engineering）、藝術（Arts）及數學（Mathematics）的創新教育模式。2020年日本政府也將把此「STEAM教育」、「程式學習」引入小學教育，期許增加孩童「解決問題的思維」。為響應該政策，「程式學習玩具」已成為新趨勢，台灣樂天市場觀察站上「編程玩具」、「智慧玩具」等相關關鍵字較去年同期成長30%、銷售量也成長2成，家長們期望孩童通過觸摸熟悉程式設計玩具，促進孩童們學習思考的能力。

療癒商品再掀風潮 下班「Chill Out」成主流

近年來，「Chill Out」成為千禧世代年輕人最常掛在出現的口頭禪之一，不僅年輕消費者開始懂得享受生活、提升生活品質外，更重視內在與外在的放鬆保養，因此台灣樂天市場觀察25-35歲的年輕人更願意花錢投資在美容家電相關產品，占其中的30％；不僅如此，台灣樂天市場也觀察到，民眾也會在假日時藉著露營旅行計劃遠離都市塵囂，放鬆沈澱心靈，尤其以戶外投影機等能夠提高露營趣味的高單價商品最為熱門。

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(中時電子報)