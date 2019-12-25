有別於大面積的兇猛刺青，源自韓國色彩溫和、線條細緻的小清新刺青正夯，吸引許多女孩的喜愛。台灣有位以粉紅喵命名的女刺青師，風格也以夢幻療癒系為名，而「粉紅喵刺青」就在12/21舉辦週年慶活動，為了回饋忠實粉絲，特別提供現場諮詢服務，讓民眾不需要預約後再等半年，現場入場即可諮詢刺青。

店外設有轉轉樂抽獎活動/中時電子報攝

除了店內及店外裝潢之外，刺青師們都穿著粉色上衣，完全符合「粉紅喵刺青」的風格。當天活動為13:00~18:00，現場民眾很多，為了不讓前來的粉絲感到無聊，用心規劃了印度手繪體驗及轉轉樂抽獎，甚至還有鬆餅攤位填飽大家的肚子，現場氛圍歡樂又溫暖。

現場有提供印度手繪體驗/中時電子報攝

粉紅喵刺青師有別於一般人對於刺青師的印象，小喵本身有刺青、長相甜美，臉上總是帶著笑容，給予人們一種溫暖的感覺，從她的刺青風格中也能感受的到。她所設計的圖案少不了繽紛的溫暖色彩、線條細緻、精緻畫工，像是捕夢網、翅膀、花圈、花卉等，這種療癒又溫暖的風格獲得大眾喜愛，因此慢慢建立起知名度，許多顧客都是靠著口耳相傳慕名而來。

「粉紅喵刺青」創辦人小喵/中時電子報攝

她的粉絲年齡層其實很廣泛，從20多歲的年輕人一直到媽媽、情侶都有。刺青是永久的，所以務必要謹慎及確保圖案是客人要的，因此來回溝通是必經之路，小喵總是會細心地花時間與客人溝通，確定之後才會著手進行，因著這樣的細心及謹慎，至今都沒有收到任何負面回饋。

「粉紅喵刺青」除了創辦人小喵之外，還有其他7位刺青師，無論是色彩鮮豔的夢幻療癒風格，或是單色線條的簡約風格、可愛寫實派等等，都能透過刺青師的巧手一一實現。對於小喵來說，大家應該要用正面心態面對刺青，而且不接受未成年顧客，需年滿20歲才行。

將圖像刺在皮膚上是一輩子的印記，大部分的圖像都有它專屬的故事，因此需要與刺青師花時間溝通，過程漫長但卻十分值得。你也有想要紀錄的人生故事嗎？不妨這次換個方式，讓你的人生故事圖像化，伴隨你一生。

(中時電子報)