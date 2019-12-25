108學年HBL高中籃球聯賽女子組本屆與賽16隊中，陽明高中和東泰高中各有1位身高152公分的嬌小球員，不過別被陽明後衛尹湘雲的身高給「騙」了，對於衝搶籃板的熱情，她可是有不輸給其他身材高出她許多的球員的熱情。

本季稍早資格賽3場比賽，尹湘雲有2場比賽得分、籃板雙位數，進入到預賽，目前2場比賽表現依然剽悍，繼昨天繳出6分、13籃板、4助攻、5抄截搶眼數據後，今天再送上18分、17籃板、6助攻、2抄截的超狂數據，可惜今天曾領先上季聯賽亞軍永仁高中9分的陽明，在第4節遭到逆轉，最終66比72落敗，目前預賽1勝1負，永仁則收下2連勝。

陽明全隊今天共抓下40記籃板，尹湘雲一人就佔了快一半，是全隊唯一籃板上雙位數的球員，而永仁全隊有8名身高超過170公分長人，此役總籃板數只比陽明多6個，兩位禁區主力鄭慧慈、丁芷容各12籃板，還小輸了尹湘雲。

陽明教練李台英表示，尹湘雲對球的渴望不輸其他球員，常會試圖抄對手球或努力拚搶籃板，這種拚勁讓她連續3年都在陽明12人參賽名單中，而她和南山高中主控陳力生是親戚，因為輩份關係陳力生還得叫她「阿姨」，不過對於這個稱謂尹湘雲敬謝不敏，畢竟她才18歲，當然不想被叫阿姨叫老了。

(中時 )