銀行業者搶攻旅遊刷卡商機，現在不只機場，連港口已進入「戰區」範圍。兆豐銀昨日宣布，為搶攻旅遊商機，將擴大刷卡旅客接送範圍至港口接送，未來基隆港接送也納入範圍。同時還結合兆豐產險的國內首張「郵輪旅遊綜合險」，可說銀行、產險首度攜手強攻郵輪旅遊商機。

兆豐銀看好2020年的春節旅遊旺季，宣佈將機場接送範圍擴大到基隆港，旗下世界卡持卡人，皆可享有一年最高6次的接或送禮遇，卡友將可依據自身旅遊規劃，選擇需要接送至機場或是基隆港，只要刷付出國機票或旅行社團費單筆滿1萬元，就能符合預約資格，使用門檻可說具有高度市場競爭力。

郵輪旅遊近年越來越夯，根據交通部觀光局統計，108年1至10月全台搭乘郵輪出遊旅客便高達102,276人次，可見搭飛機出國已不再是民眾唯一的選擇，也因此，近二年來積極投入信用卡業務的兆豐銀，現在也將旅遊交通服務範圍放大到港口。

兆豐銀行信用卡處處長林中象對最新祭出的優惠表示：「為了提供卡友更全方位的頂級服務，此次我們特地將港口納入接送範圍，未來兆豐世界卡持卡人都可以任選需要接送到機場或是基隆港，座車也能免費升等雙B或Lexus等進口車或七人座休旅車，不需另外加價。」

而此次兆豐銀信用卡部提供搭乘郵輪旅遊的港口接送服務，亦將對產險新推出的全台首張「郵輪旅遊綜合險」，發揮金控跨子公司之間的行銷合作戰力。兆豐銀主管也建議，由於郵輪旅遊不在一般旅遊不便險保障範圍中，因此民眾也可參考日前兆豐保險推出的全台首張「郵輪旅遊綜合險」，內容提供民眾諸如旅程取消、縮短、延誤、遊輪緊急衛星電話費用、海外急難救助費用、郵輪假期保險、第三人責任險、旅行文件損失、行李損失及行李延誤共十大保障，專為消費者郵輪旅遊需求所設計的保單內容，將可讓民眾海上旅程擁有更周全的保障。

兆豐銀行對於12月初甫上市不到一個月的「世界卡」推出成效指出，目前已成功吸引許多高端客群踴躍申辦，其中諸多頂級權益更是許多民眾申辦主因，包括每年最高6次免費機接與6次機場貴賓室免費使用，星級飯店最高萬元折抵、美福大飯店用餐85折等諸多高規格禮遇，均相當受高端客群青睞。

(工商 )