金融業獨董任期要用最高標準。金管會公布金融業獨董問答集，訂出四原則，強調金控或銀行的獨董是以「集團」為單位來看任期，在連任滿三任後，「不宜」再轉任同集團其他子公司出任獨董，也「不宜」再轉為同集團一般董事，銀行局表示，目前都沒有類似情況，但若出現案例將道德勸說，不要出任。

為了強化獨董的獨立性及公司治理水準，金管會在2017年就發布公開發行公司、上市櫃公司的獨董若連任三屆（即9年），若公司新一屆董監改選仍要提名同一獨董，必須要公告繼續提名的理由。

但在金融業部分，金管會則是2019年公布更嚴格的規定，即金融業的獨董不要連任超過三屆，也就是一旦任滿9年，公司就不得再提名同一獨董。

近日金管會更是進一步公布問答集，即是解釋實際執行面的相關問題，訂出四大原則，一是金融獨董任期是以「集團」為單位來計算，例如某位獨董在A金控已擔任二屆獨董，後又在A金控下B子公司擔任一屆獨董，合計任期就已屆滿三屆。

二是金控與銀行的子公司獨董任期，將以實質控制力決定是否合計。即某位獨董在C金控下D子公司擔任獨董三屆，之後同一集團的E子公司也提名此獨董，金管會表示，若C金控對E公司有實質控制力，則就不宜再提名同一位獨董，若C銀行對E公司沒有實質控制力，例如雖持股25％，但沒有過半董事或指派人事權，則金管會就尊重E公司股東會的選舉結果。

三是獨董任期屆滿亦不宜轉任一般董事。金管會表示，獨董就是要在其執行業務範圍內具有獨立性，不要與公司有直接或間接的利害關係，若某獨董在A金控連任滿三屆後，轉任金控或其子公司的一般董事，即會讓人產生此獨董在其獨董任內是否有獨立行使監督權責的疑慮，為了避免身份轉換產生公司治理上的爭議，金管會明訂獨董不宜轉任同金融集團的一般董事。

四是獨董連任不逾三屆的算法，是依「屆」不依「年」，也就是某位獨董若是補選後出任，該屆任期只有一年，之後再連任二屆，總任期只有7年，未滿9年，但金管會認定其仍是三屆獨董，同金融集團不得再提名此獨董。

(工商 )