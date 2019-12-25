總統蔡英文今日在第二場電視政見發表會中，以猛烈砲火針對國民黨總統候選人韓國瑜。蔡英文酸韓國瑜：「台灣正在大海裡乘風破浪，勇往直前，韓市長卻坐在浴缸裡面，把它當作是一個大海。」

上周的的第一場電視政見發表會中，韓國瑜認為，自己心懷大海，但蔡英文只想到浴缸。這個比喻，也被蔡英文用在今日第二場電視政見發表會中。

蔡英文指出，世界不可能忘記台灣，也不會忘記台灣，因為台灣確實是很重要的國家。台灣是全球第21大經濟體，也是第18大的貿易國家，國際半導體供應鏈也是以台灣為核心基地。國際經濟論壇曾經肯定台灣是「4大創新王國」之一，總體經濟穩定度是世界第1名。

蔡英文表示：「台灣正在大海裡乘風破浪，勇往直前，韓市長卻坐在浴缸裡面，把它當作是一個大海。」

日前韓國瑜指出，30歲以下的可支配所得，比20年前低，蔡英文澄清，可支配所得最低的時候，就是過去國民黨執政的8年的時間。這幾年因為經濟好轉，加上加薪減稅、各項輔助措施，30歲以下的可支配所得，已經逐漸上升。

從另一個標準來看，實質總薪資在蔡政府執政期間，成長的幅度，遠遠超過前一個政府執政的8年。即使加上通貨膨脹的因素，仍然超過20年前的水準。

韓國瑜前一次政見會中，指出上市公司收益衰退，並出現大批公司倒閉的問題。蔡英文則認為，今年前3季，上市公司的稅前淨利是1.4兆元，是歷史上第3高，歷史上第1高在前年，歷史上第2高在去年，歷史上前3高都是在蔡英文的總統任內。

連續12個月出口負成長、景氣黃藍燈的問題，蔡英文認為，這是在美中貿易戰的影響之下，全世界所有的國家受的影響，台灣挺住壓力，在四小龍之中表現最好。更何況12月的出口，已經是正成長3.3％，台灣的出口表現相對抗跌，再加上台商、外商看好台灣持續加碼投資台灣，第3季經濟成長率已經達到2.99％，比韓國、新加坡、歐盟、美國、日本都要好，這充分的展現出來，台灣經濟的韌性。

蔡英文再酸韓國瑜：「韓市長對經濟比較沒有涉獵，因此很倚重你的國政顧問團，不過您的顧問團卻是當年的633團隊，2016年他們把政府交給我的時候，是經濟連3季負成長，全年保一都有問題。那麼我接手到現在連續14季的正成長，未來還會繼續的成長，我們從四小龍的最後1名，到現在是第1名了。」

蔡英文批評，韓國瑜沿用舊的團隊舊的模式，台灣人民要如何來發大財？

(工商 )