比較蔡英文總統在兩場「2020總統大選政見發表會」的表現，第二場跟第一場比，「有進步」。

雖然，蔡英文在第二場政見會中依然很慣性的看稿，也都從頭看到尾，但是，比起第一場，看稿看得更為熟練」、翻頁也翻得比較沒那麼明顯，有進步。

(工商 )