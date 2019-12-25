花絮》蔡英文有進步 但仍看稿 16:372019/12/25 工商 譚淑珍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文總統今出席電視政見發表會後受訪表示，反滲透法問題大家可以坐下來好好討論，相信立法院有足夠時間處理。（林縉明攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 比較蔡英文總統在兩場「2020總統大選政見發表會」的表現，第二場跟第一場比，「有進步」。 雖然，蔡英文在第二場政見會中依然很慣性的看稿，也都從頭看到尾，但是，比起第一場，看稿看得更為熟練」、翻頁也翻得比較沒那麼明顯，有進步。 (工商 ) #蔡英文 #總統 #2020 #大選 #2020大選 #選舉 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #民眾黨 #蔡英文 #韓國瑜 #宋楚瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 徐永明痛批民進黨：踐踏小黨 15:262019/12/21 政治 特勤吳彥祖護駕 女粉「想被保護」 21:062019/12/22 娛樂 國民黨轟蔡賴菊謝：「賣台」是事實！ 12:182019/12/23 政治 要司改，先下架柯建銘 04:102019/12/24 時論廣場 魔鬼藏在細節！學者分析不分區名單 嗆民進黨不騙會死？ 11:552019/12/24 政治 網軍獲公部門資源 每半個月向民進黨中央匯報一次 12:232019/12/24 政治 傳民眾黨下周力挺藍營陳明義 民眾黨嚴正駁斥否認 12:462019/12/24 政治 拒上三立政論節目 羅智強：國民黨硬起來 19:122019/12/24 政治 直球對決博恩 韓國瑜：不要低估這兩件事 23:132019/12/24 政治 綠網軍抓到了！攻擊賴清德、分化柯文哲 證據曝光 11:362019/12/25 政治 政治熱門新聞 台中最新民調出爐 網震撼：顏寬恆無法想像！ - 政治 韓國瑜上《博恩》 韓粉：看得心好痛！ - 政治 最新總統民調出爐 網驚訝：這有人信！？ - 政治 政見發表會被圈粉 韓黑跳船了！ - 政治 韓蔡宋都上博恩！網看完3點精闢分析：決定投.... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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