投信季底作帳，中小型股成為盤面主流，帶動櫃檯買賣指數收高，今天櫃買指數以148.46點作收，創下2018年8月10日以來新高。

本週進入歐美聖誕節至新年跨年長假期間，外資休假，盤面轉由投信內資主導，中小型股也成為盤面主流，以中小型股為主的櫃買指數今天在通信網路類股、文創類股及半導體類股領軍下，指數強勢收高，終場上漲1.08點，以148.46點作收，創下1年4個多月以來新高。

就基本面來看，根據櫃買中心統計，全體上櫃公司11月合併營收2兆106億元，較107年同期減少351億元，減少1.72%，其中營收成長之上櫃公司共有368家(占全體上櫃公司47.48%)，累計營收較107年同期成長金額達1369億元；營收衰退上櫃公司共有407家(占全體上櫃公司52.52%)，累計營收較107年同期衰退金額達1720億元。

截至12月17日收盤價及已公告配發現金股利，計算上櫃公司之平均現金股利殖利率為3.52%，其中達10%以上者計17家，5%以上尚未達10%者計189家，2%以上未達5%者計240家，合計446家，占全體上櫃公司57.7%。

(時報資訊)