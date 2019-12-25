台灣鋼鐵集團旗下扣件、線材大廠春雨工廠（2012）今(25)日舉行70周年慶祝會暨春雨紀念館落成典禮。董事長林輝政表示，自從台灣鋼鐵集團進駐後，對春雨營運績效的改善有目共睹，面對全球化時代的來臨，將以台灣為據點布局全球通路躍向國際，實現「世界級建築扣件大廠」與「世界級高端扣件大廠」二大願景目標，並誓言向百年企業邁進。

今日70周年慶活動由董事長林輝政主持，並邀請到經濟部部長沈榮津、行政院政務委員龔明鑫、中鋼董事長翁朝棟、春雨創辦人之一李春堂與春雨歷任董事長，以及主要銀行團代表等貴賓均出席。

林輝政於致詞時表示，七十年前李春雨先生創辦了春雨公司，是台灣第一家螺絲工廠。之後的春雨在李春雨、李春堂兄弟二人一起打拼，逐步擴充規模，堪稱是「台灣螺絲之父」。爾後在台灣鋼鐵集團進駐後，為春雨注入新活力與新營運方向。林輝政表示，尤其是春雨集團各子公司的整合展現綜效，使得春雨的表現非常亮眼，2018年春雨集團的營收與獲利創下十年新高，其中印尼、美國、東莞、上海友鉅等四家子公司的獲利破歷史紀錄，今年雖然面臨美中貿易摩擦的衝擊，面對險峻的產業環境，春雨的表現仍然不錯，集團內也有二家公司的獲利再度破歷史紀錄。

身為春雨最重要的上游—中鋼董事長翁朝棟於致詞時表示，中鋼積極協助客戶拓展市場與升級責無旁貸，他根據世界鋼鐵協會(WSA)最新預測，2020年比較看好的產業有汽車、建築及機械業；這三個產業與扣件需求息息相關，對春雨及扣件產業來說「春燕不是一隻，而是來一群」。

展望未來，春雨將持續整合集團內部資源，集團將以實現「世界級建築扣件大廠」與「世界級高端扣件大廠」為目標。董事長林輝政說，春雨不僅要掌握金字塔底層最大應用的建築市場商機，同時向頂端具高附加價值應用的利基市場挺進，包括高鐵、航太、汽車以及嚴酷環境下如石化業所需的扣件領域發展。

(時報資訊)