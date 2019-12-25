高林股(1531)今天舉行法人說明會，受到美中貿易戰影響，公司今年8月成立越南河內銷售子公司，聚焦越南未來爆發市場，預期2020年越南營收將明顯成長，5年內希望越南一年貢獻營收可達5億台幣。也由於越南銷售明年正式起步，挹注公司整體營運，法人估計明年出貨量、營收、獲利有望朝2成以上邁進。

該公司今年第3季營收5.21億元，年減5.7％，主要工業用縫紉機受到美中貿易戰影響相當劇烈，許多成衣廠商外移，轉單效應也未快速產生，但營業毛利回升到0.95億元，使得本業由第2季虧損近千萬元到第3季轉獲利0.19億元，整體稅後淨利0.21億元，每股盈餘0.11元。前3季累計營收16.75億元，年減15.9％，營業毛利2.85億元，年減30.1％，稅後淨利0.57億元，年減41.6％，每股盈餘0.31元。毛利減少原因主要受到促銷、原料成本增加及產品組合等因素，另外，匯兌收益下降，也讓今年前3季獲利不如去年同期。

高林股今年8月成立越南子公司，鎖定東協市場外，並成為走向世界的運籌中心。公司方面指出，貿易戰來的又急又快，許多客戶來不及反應，造成轉單效應也不明顯，高林股認為，一年越南有150億元台幣的縫紉機市場，但高林股只有1億多元營業額，空間相當大，在成立之後，先加強服務力以及通路方面整合，並針對官方及直銷為主，避免影響其他經銷商，目前已經接到500萬美元訂單，明年開始出貨，預期2020年越南營收上看1000萬美元（約3億台幣）。

公司目前有寧波高銀廠及桃園廠，全產能分別為36萬台/年及12萬台/年，今年總計出貨約13～14萬台，明年越南加大銷售力道，整體縫紉機出貨量年增率上看2成，帶動公司營收會恢復成長。公司也指出，量大有時候必須採取薄利多銷方式，主要競爭態勢下，市佔率是一大課題，市佔萎縮會影響其他產品推廣，因此，量大勢必影響價格，不過，公司也因為持續自動化，減少人事成本，希望2020年在營收成長下，毛利率維持今年17％，獲利也能跟隨營收成長幅度。

(時報資訊)