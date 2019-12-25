《店頭市場》平和環保申請上興櫃 16:312019/12/25 時報資訊 張漢綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 平和環保科技(6771)送件申請上興櫃。 平和環保科技成立於95年8月，主要業務為廢污水代處理，董事長為吳明陽，總經理為洪銘仁，目前股本為2.77億元，108年上半年合併營收為2.54億元，稅後盈餘為7542萬元，每股盈餘為2.71元。 (時報資訊) #科技 #環保 也許您會感興趣 推薦閱讀 現場側寫－中保用科技 展現集團改變 04:092019/12/21 財經要聞 科技農企業菁創獎 鼓勵投入科技研發 04:102019/12/23 投資理財 明達醫東捷資訊 本周上櫃 04:102019/12/23 證券．權證 敖幼祥妙筆倡環保 回收聯盟上線 22:202019/12/23 生活 台灣權王－業績爆 漢唐、健策上演攻堅 04:102019/12/24 證券．權證 院士孔祥重力推AI教育 獲頒一等科技專業獎章 14:222019/12/24 生活 科技部頒發一等科技專業獎 中研院院士孔祥重推AI獲獎 21:592019/12/24 科技 明達醫今日每股58.8元新上櫃掛牌 08:502019/12/25 財經 台東火箭發射玩真的！ 明開放參觀 11:282019/12/25 生活 平和環保今日申請登錄興櫃股票 16:192019/12/25 財經 財經熱門新聞 驚！14奈米恐無法供貨華為？台積電回應了 - 財經 台積電殺完會怎樣？美5大咖驚爆最後結局！ - 財經 科技大老爆偷情美魔女 鹹濕對話曝 網驚嚇 - 財經 死敵投3.5兆擺錯重點？ 台積電技術揭驚人內幕 - 財經 搶經濟選民 韓國瑜要成立10兆主權基金 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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