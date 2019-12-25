平和環保科技(6771)送件申請上興櫃。

平和環保科技成立於95年8月，主要業務為廢污水代處理，董事長為吳明陽，總經理為洪銘仁，目前股本為2.77億元，108年上半年合併營收為2.54億元，稅後盈餘為7542萬元，每股盈餘為2.71元。

(時報資訊)

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