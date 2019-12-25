高雄橋頭科學園區今（25）日啟動招商說明會，吸引上百家廠商、近300人到場，包括日月光（3711）、國巨（2327）、智崴（5263）、華宏（8240）、鑫科（3663）、太普高（3284）等廠商代表簽署投資意向書，首批投資估將帶來1800億元年產值、創造1.1萬個就業機會。

行政院副院長陳其邁表示，中美貿易戰影響全球供應鏈，為因應產業發展挑戰，政府已提前作好產業布局、整備產業發展用地及匯聚產業發展資源，掌握此波受貿易戰影響的台商和外商來台投資機會。

陳其邁指出，行政院一直催促高雄橋頭科學園區的籌設一定要快，包括環評、土徵程序等行政作業均同步進行，便是著眼中美貿易戰對全球市場及供應鏈變化，希望能提早在2021年就能讓廠商開始選地、建廠。

陳其邁認為，台灣本來就有許多全球領先的生態系形成，在中美貿易戰後吸引如薄膜材料等更多相關科技進來。包括Google、亞馬遜等國際級大廠，甚至整個半導體或5G智慧製造等大廠都來台投資，看好台灣未來10、20年，甚至5年內將成為全球最強的高階製造中心。

陳其邁表示，就台南到高雄的南部地區而言，台積電已展開5奈米廠興建、3奈米廠預計明年動工，華邦電也到路竹科學園區建廠，封測龍頭日月光則持續深耕高雄，南部半導體產業生態系已形成。

陳其邁指出，形成的生態系會從研發、生產到所有相關產業進行垂直整合，除了垂直整合外，也希望未來的智慧應用服務，在製造、醫療、生醫或其他產業也能進行虛實整合，政府會負責解決問題，並當產業最好的靠山。

陳其邁表示，行政院將整合資源，協助廠商取得資金更便捷，人才產學合作方面則會鬆綁相關法令、縮短產學落差，讓廠商用人有人、要錢有錢、要地有地，全面增加產業競爭力，積極協助產業界順利往前走，在國際競爭中繼續保持領先趨勢。

(時報資訊)