彰化市公所今天舉辦市長林世賢就職滿週年紀念，市長林世賢謙虛只給自己打60分。（吳敏菁攝）

彰化市公所今天舉辦市長林世賢就職滿週年紀念，市長林世賢謙虛只給自己打60分。（吳敏菁攝）

彰化市公所今天舉辦市長林世賢就職滿週年紀念，市長林世賢謙虛只給自己打60分，聲稱「勉強及格」，市民代表會主席陳文賓則說林市長的表現有70分，並期許林市長未來三年每年都進步10分，競選連任時能達到滿分。

林世賢表示，彰化市公所為迎接彰化建縣將滿300年，逐步啟動「彰化300．古城新生」系列活動，公所過去一年來，也致力於建立價值與制度的同時，更積極推動重大建設，希望藉此打造城市新貌，為下一個300年奠定基礎！

林世賢指出，重大建設是地方發展的動力，但彰化市過去限於財力，少有重大建設；近一年來，由於前瞻計畫加持，縣市合作與代表會支持，8億多元的彰化車站後站停車場與延平公園地下停車場興建已定案。鐵路高架化案，交通部也審查通過可行性研究了。

至於台中捷運綠線延伸彰化的路線問題，他認為東移效益最大，但大家仍可再行討論看如何修正。3億6000萬元，為打造友善人行環境的人本城區環境整合工程，也升火待發；林世賢強調，這兩項已定調且正推動重大建設，是彰化市多年來少見大建設，也是打造城市新貌的契機。

推動重要建設外，彰化市公所積極重要改革，建立價值與制度！以南瑤宮為例，透過財務管理加強等整頓措施，今年可望轉虧為盈，並擬定「殯儀館環境設施改善」、「電子輓聯設置」、「廳舍及停車環境改善」，並設置了不老健身中心、成立青年事務中心，並租用台鐵舊宿舍將打造為青年創業基地，打造彰化市健康宜居城市。

(中時 )