蔡總統親小孩的照片被上傳臉書後，都檢舉「內容提及裸露、情色等相關言論」，違反社群規範。（田方倫提供）

蔡總統親小孩的照片被上傳臉書後，都檢舉「內容提及裸露、情色等相關言論」，違反社群規範。（田方倫提供）

蔡總統親小孩的照片被上傳臉書後，都檢舉「內容提及裸露、情色等相關言論」，違反社群規範。（田方倫提供）

又見網軍惡意檢舉事件！國民黨總統候選人韓國瑜抱小孩照片，遭網軍指為「親小孩」而大量轉貼、攻擊後，藍營支持者也在臉書貼上蔡英文總統親小孩的照片，卻都遭檢舉「內容提及裸露、情色等相關言論，違反社群規範」而遭刪除，甚至被臉書禁止發言。國民黨青年團今天發起「全民運動-國家機器動次動」，呼籲國人一起上臉書張貼蔡總統親小孩照片，反制暗黑網軍。

國民黨青年團總團長田方倫、執行長蔡哲琛及北市議員王欣儀服務處副主任金大鈞，今天下午公布多張在臉書發表蔡總統親小孩照片，卻遭檢舉而被刪除或禁止發言的截圖，質疑暗黑網軍操作，不想該照片流傳。

金大鈞表示，由於近日韓國瑜「親」小孩子的照片，被網友大量轉發，甚至惡意捏造影射，誤導一般民眾錯誤連結到小孩子頭上長滿皰疹等照片。他因此在臉書貼出各國元首、教宗親新生兒的照片，表達欣迎新生命，但唯獨上傳蔡總統親小孩子的照片，居然被臉書刪除，並告知違反社群規範，指「內容提及裸露、情色等相關言論」，雖然他反映後，錯誤規範已經移除，但再次上傳一樣被刪除。在民進黨執政下，台灣民主最大威脅已是國家機器及暗黑網軍。

蔡哲琛說，他也是被臉書禁言的受害者，世界各國元首、首長，無一不期待新生命到來，都可能用最親密的行為迎接新生命，為何唯獨韓國瑜就該被抹黑對待？為何蔡總統親小孩的照片就會被檢舉刪除？他呼籲網路上的好朋友，一起貼上蔡總統親小孩子的照片，讓臉書、國家機器知道，這張照片並不是裸露、情色、猥褻內容。

田方倫說，韓國瑜當天其實低聲安撫小孩，並不是親小孩，卻被人以「衛教」為名，指韓親小孩而刻意誤導合成頭長皰疹的新生兒照片；更惡劣的是如今貼韓抱小孩的照片沒事，貼蔡親小孩的照片就被刪？而更早之前，只有挺韓社團被刪、挺蔡挺民進黨的社團就安然無事？究竟是國家機器結合暗黑網軍操控綠色恐怖，或臉書搞烏龍？

田方倫說，國民黨青年團邀請大家一起上傳蔡英文親小孩的照片，並將被臉書刪除的通知文截圖上傳到國民黨青年團粉專，讓所有人知道在民進黨全面執政下的臉書已經不自由了，也促使國家機器放開髒手，不要再箝制言論自由。

(中時 )