衛福部國民健康署統計，國人攝護腺癌發生率有逐年增加的趨勢，一名65歲的張先生，只有稍微頻尿、夜裡起床一兩次，沒想到健康檢查發現竟罹患攝護腺癌。醫師表示，50歲以上的男性，罹患攝護腺癌風險上升，尤其與3種飲食習慣密切相關。

健康網站《幸福熟齡》報導，根據彰化基督教醫院院訊指出，攝護腺癌原因，除了遺傳因素，與高脂肪、高熱量、低纖維飲食有關，初期症狀不明顯，多數發生於腺體周圍，50歲以上的男性要特別注意。

攝護腺癌症狀和攝護腺肥大相似，包括：頻尿、小便困難、尿口徑變小、排尿疼痛、血尿等，若轉移常到骨骼，會造成骨頭疼痛；若骨盆腔及腹膜淋巴腺轉移，會壓迫輸尿管造成腎積水，少數病例甚至會轉移到肺臟、肝臟或腦部。醫師建議少吃油脂食物，多吃綠葉蔬菜及水果，維持規律有氧運動以及適當紓壓，都有助於攝護腺癌的預防。

攝護腺癌連續十年蟬連美國男性癌症罹患率第一名，很少發生在50歲以前，但第一、第二期攝護腺癌的治癒率可高達90%，根據美國醫學報導，廣泛性的PSA篩檢，可減少75%的轉移，也可減少約三分之一的死亡率，因此建議用PSA篩檢家族性攝護腺癌的家屬成員，有助於早期診斷。

(中時電子報)