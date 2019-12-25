國票金控舉行法人說明會，法人關切與日本樂天銀行設立樂天國際商業銀行的進度，國票金預估，一切順利的話，2020年下半年開張營運。

國票金控副總經理邱銘恩表示，與日本樂天銀行設立樂天國際商業銀行的最新進度，網銀的100億元資金已全部到位，籌備處收足股款後，續辦理公司設立登記及籌設工作，待完成籌設後向金管會申請核發營業執照，預估2020年下半年正式營業。

獲利表現方面，邱銘恩指出，自結今年前11個月累計稅後淨利24.35億元，年成長高達37.49％，每股稅後盈餘（EPS）0.86元，本業績效穩健成長。

國票金控主要子公司表現優異，邱銘恩說明，國際票券前11個月稅後淨利20.86億元，年成長26.27％，國票證券前11個月稅後淨利8.55億元，年成長213.19％，挹注母公司獲利表現。

邱銘恩強調，今年來獲利成長主要因票券授信業務積極調整結構，收益成長明顯，並且持續建置外幣部位，外幣債買賣斷利益及養券收益均成長。至於證券因經紀據點固守市占，自營業務穩健操作，紀承、承銷、自營三大業務引擎全開。

(工商 )