正當外界推測北韓究竟要送美國什麼樣的「聖誕大禮」之際，北京先送川普減關稅大禮！大陸海關總署宣布，陸官方正對第一批價值500億美元美國商品加徵關稅的第二次排除清單進行審查中，讓外界對於即將簽署的第一階段美陸貿易協議更有信心。

大陸海關總署25日發布新聞稿公布，第二批對價值600億美元美國商品加徵關稅的排除申請已截止提交，相關申請正在審核中。稅委會將繼續展開對美加徵關稅商品排除工作，後續批次排除清單將陸續公布。

陸官方曾在2018年9月18日對價值600億美元的美國商品加徵關稅，由大陸國務院關稅稅則委員會公布。其中，被加徵10%關稅的美國商品有3571種，加徵5%者則有1636種。

陸先前對美實施報復關稅時，北京曾抨擊美方一意孤行，導致美陸貿易摩擦不斷升級。為捍衛自由貿易和多邊體制，捍衛自身合法權益，陸方不得不對已公布的約600億美元清單商品，實施加徵關稅措施。

(中時電子報)