這款智慧護膝結合穿戴式輔具與手機APP，透過護膝上的感測器就能立即監測膝關節彎曲的角度，並回報顯示在APP上。（中正大學提供／張亦惠嘉縣傳真）

台灣是高齡化社會，老年人口高，不少長輩因膝蓋退化疼痛所苦，為了讓民眾避免因走路姿勢不正確，長期過度磨損而引起退化性關節炎，中正大學機械工程系副教授楊智媖與大林慈濟醫院合作，開發「智慧型護膝」，結合穿戴式輔具與手機APP，可即時檢測步行當下的膝蓋彎曲角度，並發出警示提醒使用者修正動作，目前也積極將APP及護膝商品化。

楊智媖專門研究人體下肢力學，大林慈濟醫院膝關節中心主任呂紹睿特與她洽談共同設計一款針對退化性關節炎預防的智慧型護膝。「有的長輩因膝蓋疼痛不敢走路，結果在家裡久坐反而讓關節炎更惡化。」醫師指出，不論是一般民眾，還是有膝關節炎困擾的中老年人，適當且正確的運動能幫助膝關節排除發炎物質，希望他們在穿戴保護膝蓋的同時，也能檢視行走的姿勢，從日常生活中保養膝關節。

目前中正大學團隊已開發智慧型護膝的原型及專用的手機APP，透過護膝上的感測器就能立即監測膝關節彎曲的角度，並回報顯示在APP上，除在平地行走、快走，還能測量上下樓、爬山上下坡的膝關節狀態，也會依不同彎曲程度的資訊繪製成圓餅圖，讓使用者能即時對照圓餅圖呈現的膝關節姿勢，調整適當的彎曲角度。

楊智媖下一步則要持續開發偵測步行時膝蓋關節承受的力量值，強化智慧型護膝的功能，未來也將和呂紹睿一起向民眾推廣膝關節退化預防的觀念，也同步與廠商洽談智慧護膝與APP商品化中。

為了提高APP的附加價值，楊智媖也預計讓醫師親自穿戴智慧型護膝的原型，利用APP的定位功能在嘉義地區實際走一遭，示範正確的走路姿勢，並建立地圖資料庫，免費開放讓民眾參考不同地形應留意膝關節的使用、行走速度等。

(中時 )