星際大戰系列電影頭一次出現同性吻戲，畫面雖然僅持續幾秒鐘，但新加坡當局還是嫌太長，為配合兒童可觀看級別，女女接吻鏡頭仍遭到刪去。

這畫面出現在星際大戰系列電影最終章「STAR WARS：天行者的崛起」（Star Wars: The Rise of Skywalker）接近結尾的地方，兩名女配角同時在大肆慶祝的群眾前相互擁抱。

新加坡媒體監管機關告訴英國廣播公司（BBC），刪除該畫面是要確保這部迪士尼製作的電影符合輔導級（PG-13），未滿13歲兒童需由父母陪同觀賞，因此可觸及更多觀眾，增加電影收益。

新加坡資訊通信媒體發展局（Infocomm Media Development Authority）發言人說：「申請者已刪去那短暫的畫面，根據電影分級指南，同性接吻的畫面需要劃分到更高級別。」

根據「華盛頓郵報」（The Washington Post），還不清楚這一幕是否在其他國家也遭刪除。

新加坡仍視為同性婚姻為非法，這是沿用殖民時期的英國法律，明文規定男性同性性行為不法，如果罪名成立，會判處長達2年刑期；然而女性同性性行為卻無罪。（譯者：黃靖貽/核稿：陳昱婷）1081225

(中央社)