高雄市熱門拍照打卡景點古蹟鳳儀書院，榮獲文化部108年度「古蹟歷史建築紀念建築管理維護評鑑」優良獎，全國共有19處通過初審入選，複審9處獲優良獎，鳳儀書院名列優良獎單位，也是本次獲獎公有文化資產中唯一由公部門自行營運的單位。

鳳儀書院創建於清嘉慶19年（西元1814年），是台灣現存的書院中規模最完整的一處，鳳儀書院2014年重新整修後，重建文昌祠，展現早年祭祀文化，近年成為高雄在鳳山區重要文化地標，每年吸引許多國內外遊客到訪參觀，深獲民眾好評。

鳳儀書院修復期間也相當重視古蹟夜間照明，彰顯傳統書院精緻的建築語彙，夜間照明榮獲2017年美國國際照明設計協會優秀獎，肯定市府團隊在古蹟展現夜間溫潤美感的用心，今年再傳捷報，榮獲文化部古蹟管理維護優良獎。

文化局表示，鳳儀書院從市府用地取得開始，無論是修復工程、展示規劃、經營管理都是文化局一手包辦，十多年的努力過程中有許多人的付出，才有今天的成績，此次的獲獎不但是對鳳儀書院的肯定，也是對高雄市一直以來對於文化資產保存投入的肯定，更是對高雄市自管古蹟管理維護的肯定。

(中時 )