員林市公所市政成果展在公所3樓禮堂，展期將從今天起一路展到明年1月3日，民眾可以到現場參加票選，選出自己心目中覺得最用心的課室。（吳建輝攝）

游振雄說，擔任議員時他體重都維持在95公斤左右，當市長這一年來勤跑基層，現在瘦到85公斤，表示明年２周年要瘦到７字頭，逗得現場民眾哈哈大笑。（吳建輝攝）

各課室都精心打造自己的市政成果攤位，要向市民展現這一年來努力的成果。（吳建輝攝）

25日員林市公所舉辦市長就職週年暨市政成果展，現場市長游振雄與市民細數報告這一年來，努力的施政成果，公所各課室也在3樓禮堂擺設如嘉年華會般的成果藍圖展示攤位，游振雄說，上任市長後腳步不曾停過，上任到現在已經瘦了10多公斤，未來會更努力完成對市民的承諾。

員林市長游振雄說，任市長這一年來勤跑基層、縣府與中央，為員林爭取許多建設，像是員林醫院將改建成全台首棟綜合社福大樓，還有明年將汰換所有路燈，換上高效能LED路燈，結合5G設備讓員林成為全台第一智慧型城市，目前也積極與秀泰影城、Costco等大型商場洽談，期盼能進駐員林帶動人潮。

游振雄說，要感謝代表會的支持及公所同仁的努力，讓他可以無後顧之憂的為員林擘劃新的施政方針與發展願景，「幸福員林 美麗城市」是他競選時的口號，也是他對員林市民的承諾，游振雄說，擔任議員時他體重都維持在95公斤左右，當市長這一年來勤跑基層，現在瘦到85公斤，表示明年2周年要瘦到7字頭，逗得現場民眾哈哈大笑。

員林市公所市政成果展在公所3樓禮堂，展期將從今天起一路展到明年1月3日，民眾可以到現場參加票選，選出自己心目中覺得最用心的課室，還可以獲得精美禮品，歡迎所有員林市民朋友，一同到公所參觀及提供建言。

(中時 )