陳菊（前排中）基隆參拜輔選立委蔡適應，對韓「架空小英」沒評論。（許家寧攝）

總統大選第二場辯論，國民黨候選人韓國瑜狠批蔡英文無能，被總統府祕書長陳菊架空，放縱派系與貪官汙吏包圍在總統身旁，無法建立廉能而有效的政府，造成台灣危機。對此，人在基隆輔選蔡適應的陳菊說，小英的廉能政府大家攏「呵咾」（稱讚）。

韓國瑜辯論指出，台灣真正的危機在於「蔡英文總統」五個字，蔡英文自己過自己小確幸日子，喝紅酒、吃法國菜、疼愛寵物，沒有問題，但在蔡英文領導下，大家可以吃香喝辣，團隊大貪特貪，蔡英文都不管，直言「總統府被陳菊架空才是台灣最大的危機。」

陳菊下午4點赴基隆陪同立委蔡適應參拜安和福德宮，並在長庚商圈掃街。陳菊表示，要指責別人貪汙，要有具體證據，一直指責別人，不會顯得自己比較高尚，對選情也沒有幫助；她說，可能韓國瑜對總統府幕僚權責不清楚，對韓「架空小英」批評沒有評論。

陳菊另稱讚蔡適應有非常強的論述能力，做為國防外交立委相當用功，也很非常照顧基隆，與市長林右昌互相合作，讓基隆有很大的改變，呼籲要讓基隆成長更快，票投1號蔡適應、3號蔡英文及14號民進黨，「1314」一生一世守護基隆。

(中時 )