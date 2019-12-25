蔡英文總統今天在第二場政見會中與對手韓國瑜隔空交火，蔡英文幕僚表示，今天政見會第二輪和第三輪一開始，砲打韓國瑜與感謝宋楚瑜部分，蔡都是脫稿演出，靠自己的臨場表現。

國民黨總統候選人韓國瑜在首場總統政見會中，曾批評蔡英文說話的內容，並說「我跟你談大海，你跟我談浴缸」。蔡英文今天政見會一開始就譏諷韓國瑜「台灣正在大海裡乘風破浪，勇往直前，韓市長卻坐在浴缸裡面，把他當作是一個大海」，砲火猛烈。

針對韓國瑜在第二場政見會中發表的內容，蔡英文在第二段申論一開始就提到，剛才仔細聆聽韓國瑜市長的說法，其實跟上一次政見會他講的都差不多一樣，「我以為今天他會實實在在地說他的政策，結果沒有，還是在講上一次講的很多捕風捉影的事情」。

對韓國瑜質疑蔡英文很多事情都沒講清楚，蔡英文也回應「我剛才講的，不就是告訴你說，這整個翻轉的過程嗎？」蔡英文幕僚透露，這些都是事前準備的稿子裡沒有的。

在第三輪申論部分，蔡英文一開始講說「剛剛聆聽韓國瑜市長、宋楚瑜主席的發言之後，我基本上認為，剛剛韓國瑜所講的事情，其實對現實政府的政策運作，並不是有完整的瞭解」。

她說，很多的事情事實上都已經在做，也已經在處理，有些數字確實與現實差太遠。「他這些說法，其實在以前也說過，社會也給他很多指教，可是好像都沒有反應在他今天所發表的政見中」。

蔡英文也提到，她要謝謝宋楚瑜主席，在過去兩次擔任我的總統特使，參加APEC會議。這是一個民主國家的典範，我們三次共同競逐總統的情況下，為了台灣的利益，還可以一起合作，「我相信這樣的精神，我們會持續下去」。蔡英文幕僚表示，這些部分也都是蔡總統臨場自己加上去的。

蔡英文幕僚指出，蔡總統今天的政見會，基本上還是把經濟、能源、司法三個領域的政績跟政見向各界報告。在攻守上與第一場政見會所占的比例差不多，對於外界認為第二場攻勢較多，他認為，可能是因為政策內容有對照馬政府，但基本上還是「有攻有守」。

(中時 )