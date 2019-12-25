有「神明代言人」稱號的沈嶸，遭事業合夥人黃女指控企圖坑殺百萬創業資金，直到黃女撂話「找律師處理」，沈嶸才改口願意退回全額股金及紅利。
為了與沈嶸合作，黃女不但在學院內消費近30萬元，凡事親力親為，卻因沒參加一場師徒聚會，遭沈嶸威脅不再幫黃女賣產品，甚至要解散公司、拔除其董事長職位，氣得黃女乾脆交出皇后公司，就連分紅也放棄，僅要求沈嶸退回她當初投入的150萬元股金，決心與沈嶸徹底切割。
原答應退回股金與額外給予10萬元紅利的沈嶸，事後反悔聲稱，自己透過通靈的方式得知黃女欲另立門戶，因此交待身邊的徒兒向黃女表示依「股東協議」僅能退回一成股金，直至黃女撂下狠話表示將交由「律師處理」，讓沈嶸嚇得隔天早上8點多旋即退回全額股金及10萬獎金，結束這場百萬之戰。
對於學員種種指控，沈嶸的經紀人康姐表示：「對於不實指控，老師不予回應，會繼續保持正能量祝福大家。」
(中時電子報)
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