空軍第三聯隊聯隊長董中興（右起）代表國防部，將鯊魚機模型撥贈給朝陽科大、由校長鄭道明代表接受。（林欣儀攝）

朝陽科大吉祥物「黑翅鳶」穿上空少、空姐服裝，25日公開對外亮相。（林欣儀攝）

守護台灣長達半世紀、有「鯊魚機」之稱的空軍S－2T反潛機2年前光榮退役，經朝陽科技大學大力爭取，國防部同意撥贈給學校，25日並舉行撥贈儀式，場面熱鬧；配合此活動，朝陽吉祥物黑翅鳶同步亮相，穿上空姐、空少服裝的黑翅鳶大人偶穿梭校園，吸睛十足。

空軍第三聯隊聯隊長董中興代表國防部，將鯊魚機模型撥贈給朝陽科大、由校長鄭道明代表接受。董中興表示，S－2T反潛機是1967年從美國購入，其最高航速450公里、巡航時間9小時，50年來為台灣投入海底及海面反潛任務，退役後能在校園內安身立命，符合全民國防概念。

朝陽科大校長鄭道明指出，朝陽科大辦學邁過25個年頭，未來將朝世界級大學邁進，目前雖已獲國際肯定為世界1000大、亞太地區300大的學校，但仍未完全國際化，也因此，學校全力培養具國際視野的學生，今年更設立符合世界潮流的航空機械系，接下來並將設置飛行技術等系。

全新彩繪過的「鯊魚機」昂然矗立在校園一角，成為朝陽新地標，鄭道明強調，未來飛機旁將興建航空大樓，兩者相輔相成。此外，首度亮相的校內吉祥物也穿上空少、空姐服，有台灣最美猛禽之稱的黑翅鳶象徵學校未來將展翅飛翔，也呼應學校與地方結合、對大學社會責任的實踐。

(中時 )