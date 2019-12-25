苗栗縣立委無黨籍候選人溫俊勇25日下午成立頭份競選總部。〔謝明俊攝〕

苗栗縣立委無黨籍候選人溫俊勇25日下午成立頭份競選總部，有10多位市代、里長到場力挺。〔謝明俊攝〕

參選苗栗縣立委第二選區的頭份市代會主席溫俊勇，25日下午在頭份市成立競選總部，溫俊勇在頭份地區擁有相當實力，競總成立大會，頭份市10多位里長及市代表都出席力挺，人脈資源豐厚，不容小覷，溫俊勇表示，如果他能當選立委，首先將爭取最好的醫療院所進駐苗栗，並全力推動苗栗觀光。

以無黨籍身分參選立委的溫俊勇，在擔任市代及主席任內，一直在默默紮根經營頭份地方人脈，這次他勇於出面挑戰2連霸的國民黨立委徐志榮，以及同為代表民進黨參選前頭份市長徐定禎的夾擊下，他表示，就是靠著頭份鄉親的支持，希望在鄉親的力挺下爭取高票。

苗栗縣無黨籍立委候選人溫俊勇成立頭份競選總部

溫俊勇25日下午1點在頭份市中華路成立競選總部，包括頭份市代表會副主席白珍珠等10多位市代、里長，以及百餘名地方人士，都到場表示力挺。

溫俊勇在競選總部成立大會中表示，苗栗最欠缺的就是好的醫療院所，鄉親生了重病，常常需遠赴台北、台中就醫，非常不便，因此，他如果當選立委，將全力爭取最好的醫療院所進駐苗栗，其次，將全力推動苗栗的觀光產業。

(中時 )