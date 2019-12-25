經營魔法學院的知名塔羅牌命理師沈嶸，今(25日)遭合作夥伴黃女向《周刊王》指控她企圖坑殺百萬創業資金、煽惑旗下學員借貸入股魔法學院，甚至揚言使用「黑魔法」恫嚇「不聽話的人」，令沈嶸第一時間得知報導，火大以4點聲明反擊，要黃女別欺人太甚，更心痛對方的忘恩負義。

沈嶸遭昔日合夥人爆料，在電話中氣炸喊冤，「她（黃女）向媒體說我坑殺她百萬，非常誇張！我不僅全數退她股金，還讓她領走10萬紅利金？何來坑殺之有？不要欺人太甚！現在還在抹黑我！」反控是黃女當初不願意配合股東應行使之規則，才會將黃女移除股東之位。

沈嶸稍早更透過經紀人表示：「很遺憾看到這些亂編故事的指控，目前社會上充斥著網路霸凌以及酸民文化，這兩股負面的勢力都想將沈嶸老師的正能量拉下來。針對這些負能量的發言，沈嶸老師會包容他們，並且祝福他們盡快成為正能量。」並做出以下聲明回應。

沈嶸魔法命理學院聲明：

1.沈嶸老師為社會知名公眾人物，行為均可受社會大眾檢驗與公評。但是針對不實指控與抹黑，沈嶸老師表示「絕對零容忍」。

2.針對昔日合夥人拆夥糾紛，未達對方所預期的投資獲利，沈嶸老師深感遺憾，沈嶸老師將對方移除股東之位，是為了保障其他股東之權益。

3.沈嶸老師從事命理20年來，從無虧欠任何人，甚至經常施恩他人，廣做公益活動，堪為命理界正能量代表。

4.根據魔法學院官網與沈嶸老師臉書，皆有載明謹慎消費之重要公告，請大家勿相信不實捏造以訛傳訛。

【學院重要公告】

(1)沈嶸老師希望貴賓謹慎消費，切勿負債消費，購買魔法學院各項魔法產品及服務請量力而為，請自行控管財務額度，若有個人理財上的問題，概與學院無關。

(2)學院絕無強迫貴賓消費，客戶購買魔法產品皆為自願，若您覺得被脅迫，請自行退出群組。

5.黑魔法為正義的魔法，主要目的專門為受害者討回公道，若對方並無虧欠，黑魔法也不具任何效益。

6.沈嶸老師成立「皇后世家」魔法子公司為酬庸性質公司，是為了照顧支持學院的徒兒，為了讓利給徒兒去分紅，所以才退居最小股，但沈嶸老師才是幕後老闆，若股東們未達到沈嶸魔法命理學院公告股東消費之約定，沈嶸老師會退還其股金移除其賺錢資格。黃女因未依照股東約定，故遭沈嶸老師退出子公司，除股金已全數退還予她外，再加贈10萬酬庸紅利獎金予她，並無虧欠對方之情事。

目前沈嶸魔法學院旗下有超過60名徒弟，規模還在持續擴大中，沈嶸表示無論是徒弟還是客戶，合則來不合則去，她一概不會強求。雖然遇到不實的指控糾紛，但沈嶸對自己要做公益回饋社會的承諾不變，未來會持續朝著每個月一場公益活動的目標前進，繼12月19日捐贈紅心字會關懷弱勢家庭兒童及獨居老人年節加菜金十萬元，明年1月6日即將與人安基金會合作，支持「寒士吃飽30愛心尾牙」活動，沈嶸會帶領徒兒捐贈20桌餐費共計十萬元整，並希望大家一起來共襄盛舉。

沈嶸認為股東合夥糾紛為社會上常有之事件不足為奇，若她真有不法之情事對方早就告上法院，何須訴諸媒體爆料放話抹黑，感念社會上有許多弱勢團體需要幫助，希望大家將焦點放在幫助弱勢團體上面，感恩祝福大家。

(中時電子報)