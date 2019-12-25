被政府視為能源轉型重要工程的桃園觀塘第三液化天然氣接收站，因月初發生3死4傷工安事件，目前處於勒令停工狀態。但中油已完成受害人和解，今將向新北勞檢局提復工改善計畫書，請求儘快復工。中油表示，三接陸上儲槽工程進度雖在管控之中，但海上工業港部份已較原訂計畫落後1％，仍會趕工，趕2023年1月供氣給台電。

第三接收站本月1日在台北港施作沉箱暫存作業，吊掛時造成7外籍勞工落海，釀3死4傷慘劇。中油副總方振仁說，今天將向新北勞檢局提出復工改善計畫書，等待核准，希望儘快復工。

三接工程分為陸上與海上兩面進行，陸上部分預計建2座儲槽與汽化區、連接工業區與工業港的棧道。第一座儲槽基樁已經植入，預計明年3月完成底板基礎作業，第二座儲槽正在進行地質改良，完成才會跟著打基樁做底板。方振仁指這塊「進度在管控之中」。

至於海上工業港防波堤沉箱作業，目前正在台北港預置作業，完成才會拖到桃園觀塘工業港打地基，這部分因為有東北季風，海象不穩定。方振仁說比較不順利，工業港工程進度約延宕1％。

但他強調，三接開始供氣台電大潭電廠天然氣目標仍是2023年1月，初期量不會大，實際量體還要跟台電討論。依照中油先前規畫，初期三接先供應50萬噸，整個「全量供氣」300萬噸，需要到2025年才能達成。

(中時 )